Список "30 до 30 Европа" от Forbes: в 5 категорий вошли украинцы

16:52

Более 10 украинцев, возрастом до 30 лет, попали в список Forbes в 5 категориях "30 до 30. Европа". Речь идет о таких: "Технологии", "Финансы", "Медиа и маркетинг", "Спорт и игры", а также "Общественные изменения".