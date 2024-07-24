Арест яхты Медведчука действует исключительно на территории Украины: нардеп объяснил ситуацию

На днях суд в Хорватии отменил арест яхты Royal Romance, принадлежащей Виктору Медведчуку, тогда как в Офисе Генпрокурора сообщили о бессрочном аресте судна. Народный депутат Ярослав Железняк пояснил, что арест на яхту действует исключительно на территории Украины.

Почему действие ареста не распространяется в Хорватии

Сейчас имущество Медведчука действительно арестовано ОГПУ в рамках расследования трех уголовных производств.

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Но, как пояснил нардеп, эти решения действуют только на территории Украины и не имеют юридической силы в Хорватии без дополнительных процедур и решения хорватского суда.

Ярослав Железняк Народный депутат Украины И именно этим адвокаты Медведчука заграницей успешно пользуются. Именно из-за отсутствия обвинительного акта ОГПУ им удалось добиться, что Окружной суд города Сплит отменил арест яхты именно в том производстве, по которому АРМА уже готовила продажу яхты. Напомню, по состоянию на 1 мая продолжался процесс заключения договора с фирмой-победителем, которая должна была организовать аукцион по продаже яхты.

Нардеп добавляет, что эти дела ОГПУ расследует уже два года, но до сих пор нет даже обвинительного акта, не говоря уже о судебном приговоре.

Яхта остается под санкциями по решению санкционной комиссии Хорватии. Однако, это не позволяет продать яхту и получить деньги в бюджет (ее оценочная стоимость около 200 миллионов долларов). Кроме того, это решение теоретически может быть обжаловано в европейских судах.