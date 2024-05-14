Яхту Медведчука не могут продать, потому что организатор торгов прекратил переговоры с АРМА

Люксовую яхту "Royal Romance" предателя Виктора Медведчука не могут продать на аукционе в Нидерландах. Победитель конкурса, организованного Национального агентства по розыску и менеджменту активов, отказался проводить торги.

Что будет с торгами

Победителем конкурса был нидерландский аукционный дом Troostwijk Auctions. 30 апреля 2024 года он сообщил АРМА о своем решении прекратить переговоры по организации аукциона.

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Причины этого решения остаются конфиденциальными, однако известно, что они связаны с несогласием со стороны Медведчука.

Согласно условиям Конкурса, предложение о продаже 92-метровой яхты "Royal Romance" было передано 1 мая второму по рейтингу участнику – американскому аукционному дому Boathouse Auctions.

Контекст

АРМА уже получила официальное подтверждение о начале переговоров от представителей этого аукционного дома. Сейчас ведутся детальные обсуждения всех правовых аспектов и юридических мероприятий для проведения аукциона.

Хорватские правоохранительные органы арестовали яхту Виктора Медведчука, народного депутата от фракции ОПЗЖ, в рамках санкций Европейского Союза против лиц, связанных с Кремлем.

23 апреля Комиссия, занимающаяся отбором юридических лиц для реализации арестованных активов, выбрала Troostwijk Auctions исполнителем аукциона по продаже яхты "Royal Romance".

Это первый опыт Украины по реализации арестованного актива такого масштаба за рубежом, объяснила глава АРМА Елена Дума.

Елена Дума Глава АРМА Мы делаем все возможное и в слишком короткие сроки, в том числе обратились в Офис Генерального прокурора, правоохранительных органов Украины и органов власти Хорватии для продления временных мер ареста, как это предусмотрено законодательством Хорватии.

Она добавила, что яхта должна быть реализована, а средства с продажи направят на усиление обороноспособности Украины.