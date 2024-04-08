Запрет экспорта более 160 промышленных товаров: Япония расширила санкции против России
Источник:The Asahi Shimbun
Правительство Японии расширило запрет на экспорт в Россию, включив в него 164 дополнительные промышленные товары. Речь идет о литий-ионных батареях, газовых трубах и моторном масле.
Новые ограничения Японии в отношении экспорта дополнят список контроля в рамках санкций против России, включает также термостаты, изделия из нитроцеллюлозы и деревообрабатывающие станки.
Читайте также "Инвестиции - до миллиарда долларов": одна из крупнейших компаний в России открыла завод в БразилииОбратите внимание! Оно вступит в силу 17 апреля, сообщило министерство.
Какие еще санкции ввела Япония
Санкционные меры предусматривают:
- замораживание активов,
- ограничение платежей,
- ограничение операций с капиталом, запрет на экспорт,
- запрет на импорт алмазов непромышленного происхождения из России, включая алмазы, обработанные за пределами страны.
Также под японские санкции попали такие компании: Тинькофф-банк, ФГУП Атомфлот, концерны Калашников, Алмаз-Антей, Уралвагонзавод, Базальт, Объединенная судостроительная корпорация, Авиадвигатель, Аэроскан, Нева электроника и другие, указано на сайте правительства Японии.Напомним! Запрет на импорт российских алмазов для непромышленного использования, о котором было объявлено после виртуальной встречи Японии и других стран G7 с Президентом Украины Владимиром Зеленским в декабре, начнет действовать 10 мая.