Еще один игрок на рынке искусственных интеллектов: какой продукт хочет сделать японский гигант Rakuten
Источник:CNBC
На рынке искусственных интеллектов становится все больше мощных игроков. Похоже, стать гегемоном в этой сфере пока не удастся никому.
Rakuten примет участие в гонке искусственных интеллектов
Японский гигант Rakuten, занимающийся разнообразными видами бизнеса, хочет попробовать свои силы в развитии передовой технологии. Как заявил генеральный директор компании Хироши Никитани, гигант будет работать над созданием собственной модели искусственного интеллекта.
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По его словам, в поле деятельности Rakuten входит множество видов бизнесов, от банкинга до телекоммуникаций и электронной коммерции. Это обеспечивает гиганта множеством уникальных данных, на которых можно тренировать модель.
Никто не имеет такого набора данных, как мы,
– убежден Никитани.
Rakuten пока не собирается выходить со своим искусственным интеллектом на общий рынок к другим бизнесам, но в будущем планы могут измениться. В настоящее время компания попытается с помощью технологии повысить операционную эффективность.
Если все будет хорошо, то Rakuten предложит свой АІ для других бизнесов. Ранее подобным образом поступил другой гигант – Amazon. Первые результаты работы нового АІ Никитани пообещал представить уже в ближайшие несколько месяцев.
Напомним, украинскому стартапу Preply удалось привлечь 10 миллионов долларов.