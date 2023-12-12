Rakuten примет участие в гонке искусственных интеллектов

Японский гигант Rakuten, занимающийся разнообразными видами бизнеса, хочет попробовать свои силы в развитии передовой технологии. Как заявил генеральный директор компании Хироши Никитани, гигант будет работать над созданием собственной модели искусственного интеллекта.

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По его словам, в поле деятельности Rakuten входит множество видов бизнесов, от банкинга до телекоммуникаций и электронной коммерции. Это обеспечивает гиганта множеством уникальных данных, на которых можно тренировать модель.

Никто не имеет такого набора данных, как мы,

– убежден Никитани.

Rakuten пока не собирается выходить со своим искусственным интеллектом на общий рынок к другим бизнесам, но в будущем планы могут измениться. В настоящее время компания попытается с помощью технологии повысить операционную эффективность.

Если все будет хорошо, то Rakuten предложит свой АІ для других бизнесов. Ранее подобным образом поступил другой гигант – Amazon. Первые результаты работы нового АІ Никитани пообещал представить уже в ближайшие несколько месяцев.

Напомним, украинскому стартапу Preply удалось привлечь 10 миллионов долларов.