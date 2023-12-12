Rakuten візьме участь у гонці штучних інтелектів

Японський гігант Rakuten, який займається різноманітними видами бізнесу, хоче спробувати свої сили у розвитку передової технології. Як заявив генеральний директор компанії Хіроші Мікітані, гігант працюватиме над створенням власної моделі штучного інтелекту.

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За його словами, у поле діяльності Rakuten входить дуже багато видів бізнесів, від банкінгу до телекомунікацій та електронної комерції. Це забезпечує гіганта великою кількістю унікальних даних, на яких можна тренувати модель.

Ніхто не має такого набору даних, як ми,

– переконаний Мікітані.

Rakuten поки що не збирається виходити зі своїм штучним інтелектом на загальний ринок до інших бізнесів, але в майбутньому плани можуть змінитися. Наразі компанія спробує за допомогою технології підвищити операційну ефективність.

Якщо все буде гаразд, то Rakuten запропонує свій АІ для інших бізнесів. Раніше схожим чином вчинив інший гігант – Amazon. Перші результати роботи нового АІ Мікітані пообіцяв представити вже у найближчі декілька місяців.

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