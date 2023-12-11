На що будуть спрямовані міжнародні інвестиції

Платформа Preply буде проінвестована Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) та компанією з Horizon Capital. Загальна сума інвестицій складає 10 мільйонів доларів. Ці кошти мають бути спрямовані на розвиток стартапу, розповідає співвласник платформи Кирило Бігай, повідомляє 24 Канал.

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Кирило Бігай Співзасновник і генеральний директор Preply Наша команда сьогодні дійсно представлена у всьому світі, але компанія була заснована українцями, і значна частина наших досліджень і розробок зосереджена в Україні. Це важливе та радісне подія, що свідчить про стійкість і рішучість українського сектору технологій та всіх українців.

Зараз на Preply працюють 40 тисяч викладачів. Завдяки додатковим інвестиціям проєкт зможе розширитись та розвинути власний штучний інтелект.

Очікувані дослідницькі та розробницькі інновації мають покращити та вивести навчальний процес на новий рівень. Зокрема йдеться про інтерактивні додатки, які дозволяють легше засвоювати матеріал.