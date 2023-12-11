На что будут направлены международные инвестиции

Платформа Preply будет проинвестирована Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Международной финансовой корпорацией (МФК) и компанией Horizon Capital. Общая сумма инвестиций составляет 10 миллионов долларов. Эти средства должны быть направлены на развитие стартапа, рассказывает совладелец платформы Кирилл Бигай, сообщает 24 Канал.

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Кирилл Бигай Соучредитель и генеральный директор Preply Наша команда сегодня действительно представлена по всему миру, но компания была основана украинцами, и значительная часть наших исследований и разработок сосредоточена в Украине. Это важное и радостное событие, свидетельствующее об устойчивости и решительности украинского сектора технологий и всех украинцев.

Сейчас на Preply трудятся 40 тысяч преподавателей. Благодаря дополнительным инвестициям, проект сможет расшириться и развить собственный искусственный интеллект.

Ожидаемые исследовательские и разработочные инновации должны улучшить и вывести учебный процесс на новый уровень. В частности, речь идет об интерактивных приложениях, позволяющих легче усваивать материал.