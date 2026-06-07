США усиливают давление на остров в Карибском море: крупные компании его активно покидают

Международные компании активно покидают Кубу. И такие решения все болезненнее бьет по экономике острова. Параллельно администрация действующего президент США Дональда Трампа усиливает давление на Кубу.

Что происходит на Кубе

На острове были приостановлены операции с использованием карт Mastercard и Visa для иностранцев, и это решение действует с субботы, 6 июня, о чем пишет The Wall Street Journal.

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В то же время гостиничные компании-гиганты Iberostar и Meliá заявили, что отказываются от управления по меньшей мере дюжиной кубинских отелей.

Канадская компания Royalton Hotels & Resorts прекратила свою деятельность – когда столкнулась с резким падением туристического потока.

Кроме того, есть неопределенность в отношении Sherritt International – канадской горнодобывающей компании – является одним из важнейших иностранных инвесторов на Кубе.

Интересно! Бывший гендиректор Sherritt был когда-то был прозван "любимым капиталистом" Фиделя Кастро.

В материале говорится о том, что массовый отток мигрантов произошел после отмены рейсов нескольких крупных авиакомпаний. Причиной этого стала нехватка авиационного топлива.

В течение десятилетий иностранные корпорации пытались закрепиться на острове, несмотря на все имеющиеся риски. Также они принадлежали к одним из последних остатков иностранных инвестиций в экономике, в частности именно эти компании поставляли Кубе твердую валюту и деловую экспертизу.

Но многие пришли к выводу, что риски превышают выгоды. Сейчас компании столкнулись не только с ухудшением экономического коллапса, так и с администрацией Трампа, которая стремится усилить давление на Кубу.

Какие есть еще новости по Кубе

В мае Дональд Трамп заявил о планах США "освободить" Кубу. Но добавил, что эскалации не будет. Якобы, в этом нет необходимости.

Медиа пишут, что на улицах Кубы уже начали раздавать оружие. Согласно информации, это происходит из-за опасений относительно нападения США.

Отмечается, что страх перед вмешательством Вашингтона был постоянным – на протяжении всей истории. Но из-за действующей напряженности угрозу снова начали воспринимать серьезно.