"Экономический безвиз" продолжен: Европейский Совет принял важное для Украины решение

Европейский Союз всячески пытается поддерживать экономику Украины, страдающую войной. Одно из наиболее эффективных решений – зона свободной торговли с Украиной.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил радостную новость для украинского бизнеса. Особенно она порадует тех, кто работает с европейским рынком.

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Продолжение "экономического безвиза"

Как сообщил Денис Шмигаль, Европейский Совет решил продлить действие "экономического безвиза" с Украиной еще на один год. За соответствующее решение проголосовали 25 мая. Для украинского бизнеса это хорошие новости, ведь работа с европейцами останется без осложнений.

Это означает, что украинский бизнес не будет платить никаких пошлин, квот и тарифов при экспорте товара в ЕС как минимум до июня 2024 года. Благодарны европейским партнерам за принятое решение, которое поможет украинскому бизнесу и украинской экономике в сверхсложных военных условиях,

– объяснил Шмигаль.

В Европе также отметили, что будут всячески поддерживать Украину, и продление "экономического безвиза" является яркой демонстрацией последовательности позиции ЕС. После того, как срок решения истечет, его пересмотрят в соответствии с тем, будет ли продолжаться борьба Украины с российскими оккупантами.

Напомним, ЕС также активно вводит санкции против России, но сейчас на этом направлении не все так успешно, как хотелось бы. Россияне нашли способ обходить санкции с помощью третьих стран, таких как Казахстан, Кыргызстан и другие. Кроме того, Венгрия всячески блокирует помощь Украине и санкции против России, требуя для себя преференции.