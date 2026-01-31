Укр Рус
31 января, 13:00
2

Количество банкротов в России стремительно растет: ситуация критическая

Анастасия Зорик
Основні тези
  • В 2025 году в России количество судебных банкротств физических лиц выросло более чем на 31%, достигнув 568 тысяч случаев.
  • Основными причинами роста являются падение реальных доходов, увеличение стоимости жизни и хроническая закредитованность населения.

Экономическая ситуация в России ухудшается. Эти изменения все чаще влияют на жизнь населения. В частности, в 2025 году там ощутимо возросло количество личных банкротств.

Почему в России растет количество банкротов?

Как показывает статистика 2025 года, Свердловская область вошла в пятерку российских регионов, где наибольшее количество процедур банкротства физлиц и индивидуальных предпринимателей, сообщает СВРУ.

Важно! Количество сообщений о судебной реализации имущества в Свердловской области выросло почти на 28%.

Также в этот "рейтинг" вошли:

  • Москва;
  • Московская область;
  • Краснодарский край.

Такую динамику связывают с падением реальных доходов, ростом стоимости жизни и хронической закредитованностью домохозяйств. Формальная "экономическая стабильность", которую декларирует российская власть, не имеет подтверждения в реальном финансовом состоянии граждан, 
– отмечает украинская разведка.

Если ориентироваться на общероссийский уровень, ситуация в 2025 году выглядела так:

  • количество судебных банкротств физических лиц в 2025 году в России увеличилось более чем на 31%;
  • общее количество случаев достигло – 568 тысяч, сообщает российское издание "Коммерсант".

Интересно! Более 97% дел о банкротстве в России, инициированы должниками.

Как развивается общая экономическая ситуация в России?

  • Ситуация в российском бизнесе ухудшается. Особое напряжение ощущается после повышения НДС с 1 января 2026 года. Сейчас налог на добавленную стоимость в России – 22%. После этого увеличения ощутимо выросла цена некоторых услуг.

  • Кремль всячески пытается покрыть бюджетный дефицит. В частности, через увеличение налогов. Однако ситуация только ухудшается, в том числе, на фоне уменьшения нефтегазовых доходов России.