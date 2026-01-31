Почему в России растет количество банкротов?
Как показывает статистика 2025 года, Свердловская область вошла в пятерку российских регионов, где наибольшее количество процедур банкротства физлиц и индивидуальных предпринимателей, сообщает СВРУ.
Важно! Количество сообщений о судебной реализации имущества в Свердловской области выросло почти на 28%.
Также в этот "рейтинг" вошли:
- Москва;
- Московская область;
- Краснодарский край.
Такую динамику связывают с падением реальных доходов, ростом стоимости жизни и хронической закредитованностью домохозяйств. Формальная "экономическая стабильность", которую декларирует российская власть, не имеет подтверждения в реальном финансовом состоянии граждан,
– отмечает украинская разведка.
Если ориентироваться на общероссийский уровень, ситуация в 2025 году выглядела так:
- количество судебных банкротств физических лиц в 2025 году в России увеличилось более чем на 31%;
- общее количество случаев достигло – 568 тысяч, сообщает российское издание "Коммерсант".
Интересно! Более 97% дел о банкротстве в России, инициированы должниками.
Как развивается общая экономическая ситуация в России?
Ситуация в российском бизнесе ухудшается. Особое напряжение ощущается после повышения НДС с 1 января 2026 года. Сейчас налог на добавленную стоимость в России – 22%. После этого увеличения ощутимо выросла цена некоторых услуг.
Кремль всячески пытается покрыть бюджетный дефицит. В частности, через увеличение налогов. Однако ситуация только ухудшается, в том числе, на фоне уменьшения нефтегазовых доходов России.