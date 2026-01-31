Почему в России растет количество банкротов?

Как показывает статистика 2025 года, Свердловская область вошла в пятерку российских регионов, где наибольшее количество процедур банкротства физлиц и индивидуальных предпринимателей, сообщает СВРУ.

Важно! Количество сообщений о судебной реализации имущества в Свердловской области выросло почти на 28%.

Также в этот "рейтинг" вошли:

Москва;

Московская область;

Краснодарский край.

Такую динамику связывают с падением реальных доходов, ростом стоимости жизни и хронической закредитованностью домохозяйств. Формальная "экономическая стабильность", которую декларирует российская власть, не имеет подтверждения в реальном финансовом состоянии граждан,

– отмечает украинская разведка.

Если ориентироваться на общероссийский уровень, ситуация в 2025 году выглядела так:

количество судебных банкротств физических лиц в 2025 году в России увеличилось более чем на 31%;

общее количество случаев достигло – 568 тысяч, сообщает российское издание "Коммерсант".

Интересно! Более 97% дел о банкротстве в России, инициированы должниками.

Как развивается общая экономическая ситуация в России?