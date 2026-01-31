Чому в Росі зростає кількість банкрутів?

Як показує статистика 2025 року, Свердловська область увійшла до п'ятірки російських регіонів, де найбільша кількість процедур банкрутства фізосіб та індивідуальних підприємців, повідомляє СЗРУ.

Важливо! Кількість повідомлень про судову реалізацію майна у Свердловській області зросла на майже 28%.

Також у цей "рейтинг" увійшли:

Москва;

Московська область;

Краснодарський край.

Таку динаміку пов’язують із падінням реальних доходів, зростанням вартості життя та хронічною закредитованістю домогосподарств. Формальна "економічна стабільність", яку декларує російська влада, не має підтвердження в реальному фінансовому стані громадян,

– наголошує українська розвідка.

Якщо орієнтуватися на загальноросійський рівень, ситуація у 2025 році виглядала так:

кількість судових банкрутств фізичних осіб у 2025 році в Росії збільшилась на понад на 31%;

загальна кількість випадків сягнула – 568 тисяч, повідомляє російське видання "Комерсант".

Цікаво! Більш як 97% справ про банкрутства в Росії, ініційовані боржниками.

Як розвивається загальна економічна ситуація в Росії?