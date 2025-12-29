"Экономическая агрессия": Польша обвинила Украину в упадке еще одной отрасли

Депутат польского Сейма считает, что Украина, под давлением олигархов и сталелитейных монополий, вредит польской и европейской сталелитейной промышленности. Поэтому он предлагает отменить торговые преференции для украинских металлургов.

Какой отрасли Польши якобы вредит Украина?

Украина вводит запрет на экспорт металлолома, чем якобы вредит Польше, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение депутата Сейма Польши Михала Полубочека в X.

Результат прост: наши сталелитейные заводы теряют сырье, рабочие места под угрозой, а украинские промышленные комплексы планируют демпингом поставлять сталь в ЕС по ценам на 20 – 25% ниже рыночных. Это не свободная торговля, это экономическая агрессия,

– считает политик.

Вместо этого он предлагает жесткие защитные меры: давление на ЕС, отмена торговых исключений для украинской сталелитейной промышленности и реальные антидемпинговые механизмы.

Мнение украинской стороны

Как сообщили в Украинской ассоциации вторичных металлов, украинское правительство хочет установить объем квоты на следующий год для лома черных металлов на нулевом уровне, что означает полный запрет экспорта лома черных металлов.

При этом в ассоциации считают, что запрет экспорта металлолома нарушает международные обязательства Украины в рамках ВТО и Соглашения об ассоциации с ЕС.

Польские профсоюзы и промышленные ассоциации пытаются переложить вину за проблемы польской сталелитейной отрасли на украинских металлургов.

Так, сейчас в Польше призывают правительство требовать от Европейской Комиссии 12-месячного эмбарго на импорт украинской стали, аргументируя это несправедливой конкуренцией.

Украинская сторона отрицает обвинения, отмечая, что объемы экспорта остаются ниже довоенного уровня 2021 года и не представляют угрозы польским производителям.

Что известно о предыдущих обвинениях Польши по импорту?

Польша, Венгрия и Словакия блокируют импорт украинских агротоваров, из-за чего Евросоюз рассматривает судебный иск. Так, по их словам, они защищают интересы местных фермеров от влияния украинского импорта.

Вместе с этим польские производители просят восстановить импорт украинского рапса из-за возможного дефицита, который может достичь 500 тысяч тонн в 2025 – 2026 годах.