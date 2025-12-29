Какой отрасли Польши якобы вредит Украина?

Украина вводит запрет на экспорт металлолома, чем якобы вредит Польше, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение депутата Сейма Польши Михала Полубочека в X.

Результат прост: наши сталелитейные заводы теряют сырье, рабочие места под угрозой, а украинские промышленные комплексы планируют демпингом поставлять сталь в ЕС по ценам на 20 – 25% ниже рыночных. Это не свободная торговля, это экономическая агрессия,

– считает политик.

Вместо этого он предлагает жесткие защитные меры: давление на ЕС, отмена торговых исключений для украинской сталелитейной промышленности и реальные антидемпинговые механизмы.

Мнение украинской стороны

Как сообщили в Украинской ассоциации вторичных металлов, украинское правительство хочет установить объем квоты на следующий год для лома черных металлов на нулевом уровне, что означает полный запрет экспорта лома черных металлов.

При этом в ассоциации считают, что запрет экспорта металлолома нарушает международные обязательства Украины в рамках ВТО и Соглашения об ассоциации с ЕС.

Польские профсоюзы и промышленные ассоциации пытаются переложить вину за проблемы польской сталелитейной отрасли на украинских металлургов.

Так, сейчас в Польше призывают правительство требовать от Европейской Комиссии 12-месячного эмбарго на импорт украинской стали, аргументируя это несправедливой конкуренцией.

Украинская сторона отрицает обвинения, отмечая, что объемы экспорта остаются ниже довоенного уровня 2021 года и не представляют угрозы польским производителям.

Что известно о предыдущих обвинениях Польши по импорту?

Польша, Венгрия и Словакия блокируют импорт украинских агротоваров, из-за чего Евросоюз рассматривает судебный иск. Так, по их словам, они защищают интересы местных фермеров от влияния украинского импорта.

Вместе с этим польские производители просят восстановить импорт украинского рапса из-за возможного дефицита, который может достичь 500 тысяч тонн в 2025 – 2026 годах.