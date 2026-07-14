93 % вейпов – являются незаконными: как в Украине "разросся" черный рынок электронных сигарет

Нелегальный рынок электронных сигарет в Украине в последнее время значительно расширился. Правоохранительные органы фиксируют промышленные масштабы производства и продажи продукции, не подлежащей надлежащему государственному контролю.

Правоохранители изъяли тысячи вейпов и миллионы компонентов

Только за первое полугодие 2026 года в Украине изъяли десятки тысяч электронных сигарет и более миллиона компонентов, сообщает народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

В парламентский комитет поступил отчет о борьбе с нелегальным рынком подакцизной продукции. По данным Нацполиции, в первом полугодии 2026 года было изъято:

66 119 флаконов жидкостей для электронных сигарет;

33 951 электронную сигарету;

18 848 POD-систем;

23 869 картриджей и испарителей;

более 207 тысяч никотиновых бустеров;

более 371 тысячи емкостей с глицерином;

более 414 тысяч емкостей с ароматизаторами.

Подпольная "жижа" стала целой индустрией. Цифры, приведенные в этом отчете, показывают, что пока откладывали введение электронного акциза, подпольная часть рынка вейп-продукции разрослась до промышленных масштабов,

– говорит депутат.

Почти весь рынок электронных сигарет находится в тени

По словам депутата, масштабы проблемы подтверждают и результаты исследования Kantar Ukraine за 2025 год. Согласно ему, около 93,6% продукции на рынке электронных сигарет в Украине является нелегальной. Больше всего теневой сектор охватил:

одноразовые электронные сигареты;

системы со сменными картриджами;

жидкости для вейпов.

Для государства это означает потерю акцизных поступлений, недополучение налога на добавленную стоимость и сложность контроля за производителями и продавцами.

К слову, исследование компании Kantar Украина, опубликованное в октябре 2025 года, свидетельствовало о том, что в Украине до сих пор 17,8% рынка обычных сигарет находится в тени. А сам теневой рынок составляет 5 миллиардов сигарет.

Заместитель министра цифровой трансформации Зоряна Стецюк подтверждает для 24 Канала, что из-за нелегального рынка табака потери, согласно данным начала 2026 года, оценивались в 30 миллиардов гривен, а из-за теневого рынка алкоголя – еще миллиарды гривен ежегодно.