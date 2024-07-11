В Украине запретили продажу сигарет и электронных сигарет с ароматизаторами

С 11 июля из продажи должны исчезнуть ароматизированные сигареты, табак для самокруток, электронные сигареты и жидкости к ним. Кроме того, сигаретные упаковки с ненадлежащей маркировкой также запрещаются.

Известно, что закон об охране здоровья населения от вредного воздействия табака дал время на реализацию остатков табачных и никотиновых изделий, введенных в обращение до вступления в силу соответствующих положений не дольше 12 месяцев со дня вступления в силу закона.

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По состоянию на 11 июля этот срок истек. Поэтому с сегодняшнего дня запрет вступает в силу окончательно.