Бумажные чеки уходят в прошлое? Что такое еЧек как он будет работать в Украине

еЧек – это национальный электронный чек, который вводится вУкраине в 2026 году как цифровой аналог или дополнение к традиционным фискальным чекам. В магазинах можно будет выбрать, какой чек вы хотите получать, однако бизнесу к этому нужно подготовиться.

Как будет работать система "Национальный чек"?

После оплаты товаров или услуг картой – как в физическом магазине, так и онлайн – покупатель будет получать еЧек непосредственно в банковском приложении, в этом и есть главное отличие. Об этом в комментарии 24 Канала рассказали эксперты Дарья Косинова, Евгений Ясинский и Марина Камилова.

В целом система "Национальный чек" работает через автоматическое взаимодействие между кассовыми аппаратами продавцов, платежными терминалами, банками и государственными информационными системами. Это требует предварительной подготовки как для покупателя, так и для бизнеса, говорит Дарья Косинова:

Чтобы пользоваться еЧеком, покупатель сначала активирует соответствующий функционал в мобильном приложении своего банка.

Это можно сделать, если банк присоединился к экспериментальному проекту как банк-участник.

Продавец, который хочет присоединиться к проекту, подает электронную заявку через агентство индустриального развития "Сделано в Украине".

Заявка подписывается КЭПом руководителя и содержит основные данные о предприятии: код ЕГРПОУ, наименование, адреса торговых точек, контакты.

Администратор в течение трех рабочих дней проверяет эти данные через Единый государственный реестр и включает продавца в перечень участников.

Дарья Косинова Директор ЮК "Таций и Партнеры" При активации покупатель предоставляет банку согласие на передачу информации о платежных операциях в систему "Национальный чек" в пределах, разрешенных законодательством о банковской тайне. После активации система будет работать автоматически для всех будущих покупок в магазинах-участниках проекта. Покупатель может в любой момент отключить этот функционал через то же банковское приложение

После оплаты происходит синхронизация данных между несколькими системами. Банк-участник передает в систему "Национальный чек" сведения о платежной операции: сумму, время, место покупки, данные о продавце.

Когда система успешно связывает информацию о платеже с конкретным фискальным чеком, она создает электронную ссылку на этот расчетный документ в системе учета данных регистраторов расчетных операций. Эта ссылка передается обратно в банк-участник.

Затем банк отображает всю эту информацию в мобильном приложении покупателя с активной ссылкой на полный официальный чек.

Евгений Ясинский Налоговый адвокат ЮК "Приходько и партнеры" Фактически внедрение еЧека не меняет базовых правил торговли или налогообложения – речь идет о цифровизации уже существующего фискального документа. Все ключевые обязанности бизнеса остаются неизменными: проведение расчетных операций через РРО или ПРРО, фискализация каждой операции, передача данных в ГНС и надлежащая уплата налогов. То есть еЧек не является новым видом расчетного документа, а лишь его электронной формой.

Будет ли еЧек доказательством в суде?

Электронный еЧек имеет такую же доказательную силу, как и обычный бумажный чек. Он является цифровым отображением расчетного документа, подтверждающего факт продажи или приобретения товара или услуги.

Это означает, что еЧек может использоваться как доказательство в делах по возврату товара, гарантийного обслуживания или защиты прав потребителей. Кроме того, еЧек подтверждает факт осуществления оплаты и соответствует требованиям законодательства об электронных документах,

– говорит юрист АО "ВИННЕР ПАРТНЕРС" Марина Камилова.

В то же время еЧек не заменяет фискальный чек как таковой, а является его удобным электронным отображением, доступным для покупателя в цифровом формате.

Повлияют ли изменения на налоги?

Сейчас введение еЧека не предусматривает изменений в налоговом режиме для бизнеса. Речь идет не о новом налоге и не об изменении действующих обязанностей по фискальному учету.

В налоговом смысле еЧек не выступает самостоятельным объектом налогообложения, поскольку лишь отражает факт осуществления расчетной операции, которая уже зарегистрирована в фискальной системе в соответствии с требованиями законодательства.

Поэтому использование еЧека не создает для бизнеса дополнительных налоговых рисков и не влияет на объем налоговых обязательств.

Что еще известно о еЧек в Украине?