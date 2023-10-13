Показали пример ЕС: Эстония приняла закон о конфискации денег россиян в пользу Украины

Эстонское правительство приняло поправку к закону о международных санкциях. Согласно документу подсанкционные российские активы можно не просто замораживать, а просто конфисковывать.

Российские активы будут конфисковывать

Поправку к Закону о санкциях правительство Эстонии уже направило в парламент. Документ предусматривает изменение правил обращения с замороженными активами подсанкционных россиян.

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Согласно плану местного правительства, замороженные активы нужно использовать для возмещения ущерба, который Россия нанесла Украине. Для этого компетенции учреждений, занимающихся внедрением и надзором за санкциями будут расширены.

Мы должны быть примером и стимулом для других европейских стран в установлении подобных правил. Россия должна компенсировать Украине весь нанесенный войной ущерб,

– сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

В Эстонии призывают ЕС как можно скорее найти практические решения по конфискации замороженных активов России. В частности, речь идет о том, чтобы сами оккупанты возмещали нанесенный ущерб, а не компенсировать преступную деятельность россиян против Украины за счет налогоплательщиков разных стран.

США давят на ЕС, чтобы тот конфисковал подсанкционные деньги россиян. Поскольку поддержка Украины требует значительных затрат, в то время как активы самих оккупантов остаются неприкосновенными.

Как пояснил глава МИД Эстонии Макгус Тсахкна, активы россиян будут заморожены до тех пор, пока не будут возмещены абсолютно все убытки, которые Россия нанесла Украине. Для реализации передачи денег либо подпишут специальное соглашение с нашим государством, либо создадут международный компенсационный механизм.

В настоящее время размер замороженных активов россиян в Эстонии составляет около 38 миллионов евро.