Jägermeister прекратила поставки алкоголя в Россию: напитки будут пытаться ввозить нелегально

Немецкая Mast-Jägermeister SE, производящая известный одноименный ликер, прекратила поставки собственной продукции в Россию. Местные дистрибьюторы обещают "найти возможности" ввозить алкоголь бренда "альтернативными путями".

При этом российские рестораны и бары уже получили уведомление о повышении цен на Jägermeister, что остался на складах местных поставщиков. Об этом пишут кремлевские СМИ, передает Бизнес 24.

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Jägermeister остановила поставки алкоголя в Россию

О прекращении официального импорта продукции Jägermeister заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. Он подчеркнул, что местные дистрибьюторы уже ищут "альтернативные" пути снабжения, и через некоторое время "обязательно их найдут".

В то же время поставщики уже предупредили рестораны о повышении цен на алкоголь бренда, который остался на их складах. Очевидно, в дальнейшем Jägermeister будут пытаться ввозить в страну-агрессора по так называемому "параллельному импорту".

При этом, немецкая компания пока никак не прокомментировала сообщение о прекращении поставок продукции в Россию. Накануне российскими СМИ распространялась информация, что Jägermeister решил полностью покинуть рынок страны-агрессора.

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В частности, представитель одной из компаний, поставляющих алкоголь в бары Екатеринбурга, заявил, что дистрибьюторы "один за другим начали отказывать" в поставках Jägermeister, а в некоторых заведениях полностью исчерпались запасы продукции бренда.

Официальный дистрибьютор Jägermeister в России "Руст", в свою очередь, заявил, что немецкая компания не прекращала сотрудничества с ним и российский поставщик имеет действующий контракт с производителем ликера.

Информацию о прекращении поставок в "Русте" объяснили перебоями с логистическими цепочками в отдельных регионах России, однако уверяют, что ситуация якобы временная.