При цьому, російські ресторани та бари вже отримали повідомлення про підвищення цін на Jägermeister, який залишається на складах місцевих постачальників. Про це пишуть кремлівські ЗМІ, передає Бізнес 24.

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Jägermeister зупинила поставки алкоголю у Росію

Про припинення офіційного імпорту продукції Jägermeister заявив віцепрезидент Федерації рестораторів і готельєрів Росії Сєргєй Міронов. Він підкреслив, що місцеві дистриб'ютори вже шукають "альтернативні" шляхи постачання, і через певний час "обов'язково їх знайдуть".

Водночас, постачальники вже попередили ресторани про підвищення цін на алкоголь бренду, який залишається на їхніх складах. Вочевидь, надалі Jägermeister намагатимуться ввозити до країни-агресорки по так званому "паралельному імпорту".

При цьому, німецька компанія наразі жодним чином не прокоментувала повідомлення про припинення поставок продукції у Росію. Напередодні російськими ЗМІ ширилась інформація, що Jägermeister вирішив повністю покинути ринок країни-агресорки.

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Зокрема, представник однієї з компаній, яка постачає алкоголь у бари Єкатеринбурга, заявив, що дистриб'ютори "один за одним почали відмовляти" у поставках Jägermeister, а у деяких закладах повністю вичерпались запаси продукції бренду.

Офіційний дистриб'ютор Jägermeister у Росії "Руст", своєю чергою, заявив, що німецька компанія не припиняла співпраці з ним й російський постачальник має чинний контракт з виробником лікеру.

Інформацію про припинення поставок у "Русті" пояснили буцімто перебоями з логістичними ланцюжками в окремих регіонах Росії, проте запевняють, що ситуація начебто тимчасова.