"ДияПодпись" станет доступным для юридических лиц

Минцифры хочет разрешить для юридических лиц пользоваться "Дия.Подписью". Сейчас эта функция доступна только для частных лиц.

Дия.Подпись для юридических лиц

Заместитель директора Департамента по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Валерия Ткач в эфире телемарафона сообщила, что скоро юрлица смогут пользоваться "Дия.Подписью" через мобильное приложение.

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В ближайшее время мы планируем запустить "Дия.Подпись" для юридических лиц, чтобы бизнес также мог пользоваться мобильным приложением "Дия". Также будут расширены категории по подаче заявлений в Международный реестр убытков и ветеринарный паспорт. Мы будем сообщать об обновленном функционале,

– добавила она.

Напомним! Приложение сможет передавать электронные копии документов предприятия в другие информационно-коммуникационные системы и накладывать удаленную квалифицированную электронную подпись.

"Дия.Подпись" это квалифицированная электронная подпись, которую можно использовать для подписания документов. Эта услуга является бесплатной.