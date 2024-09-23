Дия.Подпись для юридических лиц

Заместитель директора Департамента по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Валерия Ткач в эфире телемарафона сообщила, что скоро юрлица смогут пользоваться "Дия.Подписью" через мобильное приложение.

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В ближайшее время мы планируем запустить "Дия.Подпись" для юридических лиц, чтобы бизнес также мог пользоваться мобильным приложением "Дия". Также будут расширены категории по подаче заявлений в Международный реестр убытков и ветеринарный паспорт. Мы будем сообщать об обновленном функционале,

– добавила она.

Напомним! Приложение сможет передавать электронные копии документов предприятия в другие информационно-коммуникационные системы и накладывать удаленную квалифицированную электронную подпись.

"Дия.Подпись" это квалифицированная электронная подпись, которую можно использовать для подписания документов. Эта услуга является бесплатной.