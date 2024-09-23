Дія.Підпис для юридичних осіб

Заступниця директора Департаменту з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Ткач в ефірі телемарафону повідомила, що скоро юрособи зможуть користуватися "Дія.Підписом" через мобільний застосунок.

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Найближчим часом ми плануємо запустити "Дія.Підпис" для юридичних осіб, щоб бізнес також міг користуватися мобільним застосунком "Дія". Також будуть розширені категорії щодо подачі заяв до Міжнародного реєстру збитків і ветеринарний паспорт. Ми будемо повідомляти про оновлений функціонал,

– додала вона.

Нагадаємо! Додаток зможе передавати електронні копії документів підприємства до інших інформаційно-комунікаційних систем і накладати віддалений кваліфікований електронний підпис.

"Дія.Підпис" це кваліфікований електронний підпис, який можна використовувати для підписання документів. Ця послуга є безкоштовною.