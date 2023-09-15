Украина и Южная Корея согласовали кредиты на послевоенное восстановление

Партнеры Украины продолжают активно строить планы на будущую помощь нашему государству в преодолении последствий войны. Свой шаг навстречу нашей стране сделала и Южная Корея.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел встречу с министром земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи Вон Хи Реном. В результате переговоров с делегацией гостей удалось договориться о важных шагах для дальнейшего сотрудничества.

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Участие в восстановлении Украины

По итогам встречи Украина и Республика Корея подписали соглашение о реализации ключевых проектов восстановления нашей страны после войны. Кредиты будет предоставляться Фондом экономического развития и сотрудничества.

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Также на встрече были представители корейского бизнеса, выразившие свой взгляд на дальнейшее сотрудничество наших стран.

Обозначил приоритеты восстановления: энергетика, гуманитарное разминирование, восстановление жилья. Поблагодарил корейское правительство за оперативную передачу техники и снаряжение для разминирования,

– рассказал Денис Шмигаль.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявлял, что его страна выделит 2,3 миллиарда долларов на помощь Украины. Также участие в послевоенном восстановлении Украины обещали принять большое количество мировых корпораций.