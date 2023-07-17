Южная Корея готова восстанавливать Украину: проекты оценивают в 52 миллиарда долларов

Южная Корея готова активно приобщиться к восстановлению Украины. Наше государство уже подало заявку на тысячи проектов.

Восстановление украинских городов и объектов, пострадавших в результате обстрелов российских окупантов, будет стоить много миллиардов долларов. К счастью, наши партнеры готовы не просто поддерживать наше государство, но и активно вовлекаться в этот процесс.

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Проекты восстановления на миллиарды долларов

Южная Корея готова восстанавливать как государственный, так и сектор Украины. Правительство этой страны готово предложить различные проекты на сумму в 52 миллиарда долларов.

Украина уже запросила участие в 5 тысячах строительных проектах. Их стоимость оценивается в 52 миллиарда.

Первыми на очереди будут модульные дома, чтобы потерявшие жилье получили крышу над головой. Также приоритетными будут школы и больницы.

Кроме того, Южная Корея готова оказывать техническую помощь в восстановлении одной инфраструктуры. Речь идет и о реконструкции Каховской дамбы, которая может стоить 32 миллиарда долларов.

Чиновники Южной Кореи также пообещали тщательно подходить к восстановлению Украины и охватывать разные сектора. Несмотря на продолжающуюся войну, процесс восстановления уже активно происходит.