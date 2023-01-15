Рабочая группа пересмотрит инструменты контроля и регулирования бизнеса

Кабмин создал Межведомственную рабочую группу по ускоренному пересмотру инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности. Об этом рассказал премьер Денис Шмигаль.

Межведомственная группа, созданная Кабмином, сможет предложить изменить имеющиеся инструменты или вовсе их отменить.

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Сейчас в Украине существует около тысячи инструментов государственного регулирования для бизнеса. 528 разрешений, 224 лицензии, 157 согласований, а также десятки деклараций, заключения, удостоверения и свидетельства.

Денис Шмигаль Премьер-министр Украины У нас есть политическая воля, и политическое решение все это радикально сократить. Для этого сегодня создаем межведомственную группу, которая в ускоренном режиме займется просмотром всех инструментов контроля и регулирования.

Представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук сообщил, что утверждено соответствующее положение и состав группы, основной задачей которой будет оптимизация процедур применения инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности, замены этих инструментов другими, более простыми, или их отмены.