Правительство разрешило арендовать морские участки для ведения бизнеса

Кабмин разрешил арендовать морское водное пространство Украины с целью развития морской аквакультуры. Соответствующую инициативу предложило Минагрополитики.

Так, постановление правительства №1191 регулирует прозрачный и четкий механизм заключения договоров аренды на использование морского водного пространства государства через электронные торги. В то же время арендовать часть украинского моря для ведения бизнеса сможет далеко не каждое предприятие.

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Какой бизнес может арендовать морские участки в Украине

В Минагрополитики подчеркнули, что аренда акватории внутренних морских вод и исключительной морской экономической зоны Украины будет предоставляться исключительно предпринимателям, которые стремятся развивать морскую аквакультуру. В частности, речь идет о разведении, содержании и выращивании морепродуктов.

Ожидается, что инициатива будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в этой сфере, что имеет большое значение не только для рыбного хозяйства, но и для экономики государства в целом.

К слову, Минагрополитики приступило к реализации экспериментального проекта. В настоящее время сделан основной шаг, а именно – создан механизм проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды для пользования водными объектами. Раньше такого механизма не существовало вообще.

При этом, к участникам таких электронных торгов будет выдвигаться принципиальное требование: поддержание водного пространства, которое они будут арендовать, в оптимальном экологическом, санитарном и водохозяйственном состоянии,

– подчеркнул заместитель главы Минагрополитики Виталий Головня.