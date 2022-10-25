Так, постанова уряду №1191 регулює прозорий і чіткий механізм укладення договорів оренди на користування морським водним простором держави через електронні торги. Водночас, орендувати частину українського моря задля ведення бізнесу зможе не кожне підприємство.

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Який бізнес може орендувати морські ділянки в Україні

У Мінагрополітики наголосили, що оренда акваторії внутрішніх морських вод та виключної морської економічної зони України надаватиметься винятково тим підприємцям, які прагнуть розвивати морську аквакультуру. Зокрема, йдеться про розведення, утримання та вирощування морепродуктів.

Очікується, що ініціатива сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу у цій галузі, що має неабияке значення не лише для сфери рибного господарства, але й для економіки держави у цілому.

До слова, Мінагрополітики розпочало реалізацію експериментального проєкту. Наразі зроблено основний крок, а саме – створено механізм проведення аукціонів з продажу права на укладання договорів оренди для користування водними об'єктами. Раніше такого механізму не існувало взагалі.

При цьому, до учасників таких електронних торгів висуватиметься принципова вимога: підтримання водного простору, який вони орендуватимуть, в оптимальному екологічному, санітарному та водогосподарському стані,

– підкреслив заступник очільника Мінагрополітики Віталій Головня.