Работодатели прогадали с "бонусами": почему кадровый кризис в Украине усугубляется

На рынке труда в настоящее время наблюдается кадровый кризис. Он уже достиг своего пика. Целых 78 % опрошенных работодателей отметили, что ощущают кризис, а 67 % ожидают его усугубления в следующем году.

Что происходит в Украине с вакансиями

Об этом кадровом кризисе свидетельствуют результаты совместного исследования OLX Робота, одной из крупнейших платформ для поиска работы в Украине, и Европейской бизнес-ассоциации.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в сфере производства, оптовой торговли, строительства и сферы услуг. Заполнение дефицитных вакансий в среднем занимает от 1 до 3 месяцев включительно.

В этих условиях работодатели дополняют свой мотивационный пакет различными преимуществами:

бесплатное обучение и переподготовка – 70% опрошенных;

возможность работать удаленно – 33%;

бесплатные обеды – 31%;

трансфер для сотрудников – 31%;

предоставление жилья – 28%;

медицинская страховка – 21%;

жилье – 18%.

Еще 6,1% работодателей создают собственный резерв, объединяют обязанности, распределяют нагрузку между сотрудниками и сами чаще выходят на смены.

Что касается зарплат: 30% опрошенных работодателей отмечают повышение заработной платы своим сотрудникам на 11–20%, тогда как 51% опрошенных сотрудников не получили повышения.

Кроме того, 54% опрошенных работодателей официально трудоустраивают на полную зарплату, а 21% – без договора. Еще 20,4% опрошенных сотрудничают с ФЛП, 13,6% – на основе гражданско-правовых договоров и почти 15% – официально трудоустраивают с минимальной зарплатой с дополнительной выплатой разницы наличными.

Какую работу ищут украинцы

Согласно опросу:

54% кандидатов не работают, но активно ищут работу;

39% трудоустроены, но рассматривают возможность смены работы;

что еще 7% пока не ищут работу.

Более половины опрошенных ищут работу, связанную с физическим трудом: кассир, повар, водитель, строитель и т. д.; 30% – специалиста среднего звена; 9% – специалиста высшего уровня/менеджера; 6% – руководящую должность.

Среди определяющих факторов при выборе работы назвали 3 основных:

уровень заработной платы (90% опрошенных); близость к дому (67,3%); гибкость графика работы (61,1%).

Кандидаты также выделяют официальное трудоустройство (28%), возможность работать удаленно (16%), наличие бронирования (8%) и репутацию компании (8%).

В то же время 40% опрошенных, имеющих работу, заявили, что не получают никаких дополнительных льгот или бонусов на текущем месте работы. А те, кто их получает, назвали следующие:

медицинское страхование – 20% опрошенных;

наличие жилья – 19%;

возможность бесплатного обучения или переобучения для сотрудников – 19%;

возможность удаленной работы – 13,3%;

трансфер для сотрудников – 12,3%;

бесплатные обеды – 8,7%;

предоставление жилья или компенсации за проживание – 8,7%

Еще 6,8% отметили бронирование, работу по специальности, корпоративную дисконтную программу, возможность взять выходной в любой день, дополнительный доход, близость к дому, удобный график, комфортные условия и отличный коллектив.

Официальное трудоустройство важно для 57% опрошенных.

Работать неофициально готовы 55%.

Еще 23% желают работать по гражданско-правовому договору.

А 14% – через ФЛП.

Результаты исследования показывают, что бизнес инвестирует в обучение и логистические бонусы. Но для соискателей основными критериями остаются прямая финансовая выгода, местоположение и график работы. Таким образом, для преодоления дефицита кадров работодателям необходимо точно удовлетворять основные потребности кандидатов.

Напомним, что почти 40% украинцев в настоящее время готовы сменить работу. Главным стимулом остается заработная плата.