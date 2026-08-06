Що відбувається в Україні щодо вакансій

Про це кадрову кризу результати спільного дослідження OLX Робота, однієї з найбільших платформ для пошуку роботи в Україні, та Європейської Бізнес Асоціації.

Найскладніша ситуація в галузі виробництва, оптової торгівлі, будівництва та сфери послуг. Закриття дефіцитних вакансій в середньому займає від 1 до 3 місяців включно.

За цих обставин роботодавці наповнюють свій мотиваційний пакет різними перевагами:

безкоштовне навчання та перенавчання – 70% опитаних;

можливість працювати віддалено – 33%;

безкоштовні обіди – 31%;

трансфер для співробітників – 31%;

наявність укриття – 28%;

медичне страхування – 21%;

житло – 18%.

Ще 6,1% роботодавців готують власний резерв, обʼєднують обовʼязки, розподіляють навантаження між працівниками та самі частіше виходять на зміни.

Щодо зарплат: 30% опитаних роботодавців зазначають про підвищення заробітних плат своїм працівникам на 11 – 20%, тоді як 51% опитаних працівників їх не підвищували.

Крім того, 54% опитаних роботодавців офіційно працевлаштовують на повну зарплату, а 21% – без договору. Ще 20,4% опитаних співпрацюють з ФОП, 13,6% – через цивільно-правові угоди і майже 15% – офіційно працевлаштовують на мінімальну зарплату з додатковою виплатою різниці готівкою.

Яку роботу шукають українці

Згідно з опитуванням:

54% кандидатів не працюють, але активно шукають роботу;

39% працевлаштовані, але розглядають зміну роботи;

ще 7% наразі не шукають роботу.

Понад половина опитаних шукає роботу, повʼязану з фізичною працею: касир, кухар, водій, будівельник тощо; 30% – спеціаліста середньої ланки; 9% – спеціаліста вищого рівня/менеджера; 6% – керівну посаду.

Серед визначальних факторів у виборі роботи назвали 3 основні:

рівень заробітної плати (90% опитаних); близькість до дому (67,3%); гнучкість графіка роботи (61,1%).

Кандидати також виділяють офіційне працевлаштування (28%), можливість працювати віддалено (16%), наявність бронювання (8%) та репутацію компанії (8%).

Водночас 40% опитаних працевлаштованих заявили, що мають жодних додаткових переваг чи бонусів на поточному місці роботи. А ті, що мають, назвали наступні:

медичне страхування – 20% опитаних;

наявність укриття – 19%;

можливість безкоштовного навчання або перенавчання для співробітників – 19%;

можливість дистанційної роботи – 13,3%;

трансфер для співробітників – 12,3%;

безкоштовні обіди – 8,7%;

надання житла або компенсації за проживання – 8,7%

Ще 6,8% зазначили бронювання, роботу за освітою, корпоративну дисконтну програму, можливість взяти вихідний в будь-який день, додатковий дохід, близькість до дому, зручний графік, комфортні умови та чудовий колектив.

Офіційне працевлаштування важливе для 57% опитаних.

Працювати неофіційно готові 55%.

Ще 23% бажають працювати за цивільно-правовою угодою.

А 14% – через ФОП.

Результати дослідження свідчать, що бізнес інвестує у навчання та логістичні бонуси. Але для пошукачів базовими критеріями залишаються пряма фінансова вигода, розташування та графік. Таким чином, для подолання дефіциту кадрів роботодавцям необхідно точково закривати базові потреби кандидатів.

Нагадаємо, що майже 40% українців наразі готові змінити роботу. Головним стимулом залишається заробітна плата.