Проблема нехватки кадров в Беларуси, в частности в системе здравоохранения, остаётся нерешённой. Власти страны просто игнорируют эту проблему. В частности, в марте Александр Лукашенко заявил, что врачей в стране достаточно.

Что происходит в Беларуси

Как говорил Лукашенко, "кто жалуется на нехватку персонала, тот должен работать столько, сколько нужно, и менять систему", о чем сообщила Служба внешней разведки Украины.

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Согласно информации, медики Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской областей официально перегружены. Первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан назвала коэффициент совмещения 1,3–1,37 в этих регионах приемлемым показателем.

Что это означает? Врач вместо одной ставки фактически "тянет" полторы.

Эксперты отмечают, что реальная нагрузка еще выше — из-за нехватки среднего медицинского персонала. А цифра 1,37 является "не потолком, а полом".

Однако власти пошли на "простое решение" — ликвидацию платного набора в медицинские университеты при резком расширении целевого. Это означает, что абитуриент получает "бесплатное" образование в обмен на пятилетнюю отработку — исключительно на государственных объектах по государственному распределению.

Ректор Гомельского медицинского университета Ирина Назаренко представила это как доступ к качественному образованию для "высокомотивированных абитуриентов".

Мотивация здесь действительно высока, только не та, о которой идет речь: в условиях, когда все альтернативы перекрыты, выбор становится иллюзорным,

– пишут в СЗР Украины.

А из почти 500 выпускников Гомельского университета лишь один получил "свободный" диплом — право самостоятельно выбирать место работы.

Таким образом, Минск выбрал самый дешевый и самый жесткий способ укомплектовать больницы персоналом. Система активно использует инструменты принуждения и называет это реформой.

Какие еще есть новости о Беларуси

Многие компании в Беларуси фактически остались без работников. Для удержания кадров начали привлекать студентов под видом "приобретения практических навыков".

В то же время проблемы наблюдаются во многих отраслях. Торговый дефицит с Китаем в Беларуси в прошлом году вырос на 4,5 миллиарда долларов по сравнению с 2019 годом.