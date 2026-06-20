Що відбувається у Білорусі

Як говорив Лукашенко, "хто скаржиться на нестачу персоналу "працювати стільки, скільки треба" та міняти систему", про що повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

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Згідно з інформацією, медики Вітебської, Мінської, Могилівської та Гомельської областей офіційно перевантажені. Перша заступниця міністра охорони здоров'я Олена Богдан назвала коефіцієнт суміщення 1,3 – 1,37 у цих регіонах прийнятним показником.

Що це означає? Лікар замість однієї ставки фактично "тягне" півтори.

Експерти зазначають, що реальне навантаження ще вище – через брак середнього медичного персоналу. А цифра 1,37 є "не стелею, а підлогою".

Однак влада зайшла "просте рішення" – ліквідацію платного набору до медичних університетів при різкому розширенні цільового. Це означає, що абітурієнт отримує "безкоштовну" освіту в обмін на п’ятирічне відпрацювання – виключно на державних об'єктах за державним розподілом.

Ректорка Гомельського медичного університету Ірина Назаренко подала це доступ до якісної освіти для "високомотивованих абітурієнтів".

Мотивація тут справді висока, тільки не та, яку мається на увазі: в умовах, коли всі альтернативи перекриті, вибір стає ілюзорним,

– пишуть у СЗР України.

А з майже 500 випускників Гомельського університету лише один отримав "вільний" диплом – право самостійно обирати місце роботи.

Таким чином, Мінськ обрав найдешевший та найжорсткіший спосіб заповнити лікарні персоналом. Система активно залучає інструмент примусу та називає це реформою.

Які є ще новини щодо Білорусі

Багато компаній у Білорусі фактично залишилися без працівників. Для утримки кадрів почали залучати студентів під виглядом "набуття практичних навичок".

Водночас проблеми спостерігаються у багатьох галузях. Торговий дефіцит з Китаєм у Білорусі торік виріс на 4,5 мільярда доларів з 2019 року.