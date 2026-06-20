Что происходит в Беларуси
Как говорил Лукашенко, "кто жалуется на нехватку персонала, тот должен работать столько, сколько нужно, и менять систему", о чем сообщила Служба внешней разведки Украины.
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Согласно информации, медики Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской областей официально перегружены. Первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан назвала коэффициент совмещения 1,3–1,37 в этих регионах приемлемым показателем.
Что это означает? Врач вместо одной ставки фактически "тянет" полторы.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Эксперты отмечают, что реальная нагрузка еще выше — из-за нехватки среднего медицинского персонала. А цифра 1,37 является "не потолком, а полом".
Однако власти пошли на "простое решение" — ликвидацию платного набора в медицинские университеты при резком расширении целевого. Это означает, что абитуриент получает "бесплатное" образование в обмен на пятилетнюю отработку — исключительно на государственных объектах по государственному распределению.
Ректор Гомельского медицинского университета Ирина Назаренко представила это как доступ к качественному образованию для "высокомотивированных абитуриентов".
Мотивация здесь действительно высока, только не та, о которой идет речь: в условиях, когда все альтернативы перекрыты, выбор становится иллюзорным,
– пишут в СЗР Украины.
А из почти 500 выпускников Гомельского университета лишь один получил "свободный" диплом — право самостоятельно выбирать место работы.
Таким образом, Минск выбрал самый дешевый и самый жесткий способ укомплектовать больницы персоналом. Система активно использует инструменты принуждения и называет это реформой.
Какие еще есть новости о Беларуси
Многие компании в Беларуси фактически остались без работников. Для удержания кадров начали привлекать студентов под видом "приобретения практических навыков".
В то же время проблемы наблюдаются во многих отраслях. Торговый дефицит с Китаем в Беларуси в прошлом году вырос на 4,5 миллиарда долларов по сравнению с 2019 годом.