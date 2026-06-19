Военный эксперт Сергей Грабский рассказал 24 Каналу, что вряд ли самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хоть как-то влияет на ситуацию с войной в Украине. Поэтому истинная цель ультиматума может быть иной.

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Почему Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко?

По мнению Грабского, Лукашенко не может принять решение об отводе сил и средств в Беларуси. Фактически его генеральный штаб уже давно является подразделением российской армии. Решения там принимают оккупанты.

Я воспринимаю этот ультиматум как политический троллинг и проверку реакции Лукашенко. Он в последнее время наговорил много чего. Даже признавал ошибки и извинялся,

– сказал Грабский.

При этом Силы обороны Украины действительно имеют возможности уничтожить те самые ретрансляторы, которые размещены вдоль границы Беларуси и Украины. Но понятно, что об активных боевых действиях вообще не идет речи.

Если говорить о каких-то боевых действиях, то это "роскошь". Тогда придется отвлекать определенное количество личного состава и боевой техники. Я далек от мысли, что мы можем там даже гипотетически рассматривать какое-то ведение активных боевых действий с авиаударами,

– отметил Грабский.

Зеленский озвучил ультиматум Лукашенко: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что Зеленский во время пресс-конференции заявил, что вдоль границы на территории Беларуси размещена техника, которая помогает корректировать российские обстрелы. У Лукашенко есть неделя, чтобы ее убрать. В противном случае Украина сама это сделает.

Также он добавил, что Беларусь помогает России с топливом. Однако белорусские власти вполне могли бы прекратить это делать.