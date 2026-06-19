Військовий експерт Сергій Грабський розповів 24 Каналу, що навряд чи самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хоча б якось впливає на ситуацію щодо війни в Україні. Тому справжня мета ультиматуму може бути іншою.

Читайте також Тоді у Лукашенка будуть великі проблеми: в ОП відреагували на нові заяви білоруського диктатора

Чому Зеленський зробив ультиматум Лукашенку?

На думку Грабського, Лукашенко не може ухвалити рішення щодо відведення сил та засобів в Білорусі. Фактично його генеральний штаб вже давно є підрозділом російської армії. Рішення там ухвалюють окупанти.

Я сприймаю цей ультиматум як політичний тролінг та тестування реакції Лукашенка. Він останнім часом наговорив багато чого. Навіть говорив за помилки і вибачався,

– сказав Грабський.

При цьому Сили оборони України дійсно мають можливості знищити ті ж ретранслятори, які розміщені вздовж кордону Білорусі та України. Але зрозуміло, що про активні бойові дії взагалі не йдеться.

Якщо говорити про якісь бойові дії, то це "розкіш". Тоді доведеться відволікати певну кількість особового складу та бойової техніки. Я далекий від думки, що ми можемо там навіть гіпотетично розглядати якесь ведення активних бойових дій з авіаударами,

– зауважив Грабський.

Зеленський озвучив ультиматум Лукашенку: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, Зеленський під час пресконференції заявив, що вздовж кордону на території Білорусі розміщена техніка, яка допомагає коригувати російські обстріли. У Лукашенка є тиждень, аби її забрати. Інакше Україна сама це зробить.

Також він додав, що Білорусь допомагає Росії з пальним. Однак білоруська влада цілком могла б припинити це робити.