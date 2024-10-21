Как вырастет минимальная заработная плата в 2025 году

В этом году минимальная зарплата росла дважды. С 1 января она составляла – 7 100 гривен, а уже с 1 апреля – 8 тысяч гривен.

Может ли вырасти минимальная зарплата в 2025 году

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что социальная сфера является приоритетной. Именно поэтому, ее финансирование и в дальнейшем будет стабильным. Однако, о росте минимальной зарплаты пока речь не идет.

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Сергей Марченко Министр финансов Украины На данном этапе, и это также было договорено с партнерами, у нас нет возможности повышать социальные стандарты. В этом году мы повысили минимальную заработную плату на 19% до 8 000 гривен. Мы считаем возможным следующий год сохранить этот размер на весь год.

Кабмин утвердил постановлением от 28 июня 2024 года № 751 "Об одобрении Бюджетной декларации на 2025 – 2027 годы", что некоторые минимумы в социальном секторе будут оставаться без изменений. Речь идет, в частности, о:

минимальной зарплате;

прожиточный минимум;

минимальной пенсии.

То есть, следующее увеличение этих показателей может произойти уже в 2028 году.