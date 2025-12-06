Пенсия для предпринимателей в 2026 году: какие взносы дадут право на более высокие выплаты

ФЛП имеет право оформить пенсию на тех же основаниях, что и другие граждане. То есть выход на пенсию возможен как в 60, так и в 65 лет, в зависимости от имеющегося стажа. Но в случае пенсионеров-ФЛП их сумма выплат будет напрямую зависеть от того, как они формировали свой стаж и платили соответствующие взносы.

От чего зависит пенсия ФЛП?

Кроме уплаченных взносов ЕСВ и накопленного страхового стажа, на пенсию для ФЛП влияет еще и индивидуальный коэффициент заработка, то есть сравнение дохода ФЛП со средней зарплатой по стране, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

В некоторых случаях предприниматель-пенсионер может не платить ЕСВ, в частности если он или она получают пенсию по возрасту или по выслуге лет, или же имеют группу инвалидности или достигли определенного возраста.

В то же время основное, что нужно понимать таким пенсионерам, это то, что выход на пенсию является стандартным – в 60 лет и более, в соответствии с имеющимся страховым стажем. Кроме того, чем больше будет доход ФЛП, с которого он будет платить ЕСВ, тем выше будет и сама пенсия.

Напоминаем! Размер минимального ЕСВ в этом году составляет 1 760 гривен в месяц, то есть 22% от минимальной заработной платы, которая достигает 8 000 гривен. В 2026 году этот размер изменится, ведь минимальная зарплата с 8 000 гривен достигнет 8 647 гривен. По расчетам, он составит уже 1 902 гривны в месяц.

Чем особенное начисление пенсии для ФЛП?

Формирование пенсии для ФЛП является особым на самом деле, ведь только от решения предпринимателя зависит размер его пенсии, объясняют на бухгалтерской платформе 7eminar.

Например ФЛП может контролировать сумму, с которой он регулярно будет платить ЕСВ. Но если предприниматель будет платить минимальный взнос, то и пенсия будет рассчитываться с минимальной базы.

Если же начисление ЕСВ будет происходить с большей базы, то это автоматически повысит пенсионную выплату для ФЛП в будущем.

К тому же перерывы в выплатах ЕСВ также будут иметь свои последствия, потому что каждый месяц без взноса не засчитается в страховой стаж, даже если взнос будет уплачен, но он будет ниже установленного минимального размера ЕСВ.

Но особое внимание стоит уделить периодам предпринимательской деятельности до 2004 года, когда Пенсионный фонд еще не имел единого электронного реестра. В таком случае до 2004 года зачислить стаж смогут при наличии справок и документов, которые могут его подтвердить и тому подобное.

А вот проверить собственный страховой стаж сейчас можно несколькими способами:

В кабинете на сайте ПФУ,

В Дії, где можно сформировать справку ОК-7,

В сервисном центре ПФУ по личному обращению.

Как можно прекратить ФЛП?