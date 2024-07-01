В Укрпочте изменятся цены на посылки с 1 июля: сколько будут стоить отправления

Укрпочта сообщила о росте тарифов на отправку посылок по Украине с 1 июля. В то же время стоимость пересылки письменной корреспонденции, услуг "Укрпочта Документ" и международных отправлений останется без изменений.

Как изменятся цены на посылки

Укрпочта упрощает начисление тарифов для отправлений до 2 килограммов. Тариф "Стандарт" для отправлений до 2 килограммов составит 40 гривен по области и 45 гривен по Украине.

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Как вырастет стоимость отправлений:

для тарифа "Экспресс" стоимость будет 45 гривен по области и 60 гривен по Украине.

тарифы предусматривают повышение стоимости отправлений "Укрпочта Стандарт" в среднем на 5-9 гривен.

тарифы "Укрпочта Экспресс" по области и в пределах Украины увеличатся в среднем до 10 гривен в зависимости от веса отправления.

С чем связан рост цен

Доставка посылки весом от 5 до 10 килограммов теперь будет стоить 85 гривен вместо предыдущих 75 гривен.

В Укрпочте объяснили, что основные причины повышения тарифов – это рост цен на электроэнергию, топливо и коммунальные услуги, инфляция, а также значительные разрушения инфраструктуры из-за российских обстрелов и необходимость ее восстановления.

Обновленные тарифы также включают расходы на реализацию мероприятий для обеспечения непрерывной работы в условиях отсутствия электроэнергии, особенно на прифронтовых территориях, чтобы пенсии, социальные выплаты, посылки, лекарства и письма доставлялись везде при любых условиях.

С начала полномасштабной войны и из-за оккупации, "Укрпочта" потеряла активов и понесла убытки на общую сумму около 2,5 миллиардов гривен. Более 2 000 отделений и других объектов недвижимого имущества национального почтового оператора были разрушены, повреждены в результате постоянных обстрелов или потеряны из-за оккупации.