Бизнесу будет предоставляться бронь после трех месяцев работы: дальше срок сократится

Позже бронь будут предоставлять только после месяца работы. Поэтому бизнес должен переподтвердить свой статус критичности по новым критериям до 28 февраля

Как сообщил 24 Канал со ссылкой на Европейскую Бизнес Ассоциацию, работники, которые работают на предприятии менее трех месяцев, не могут быть забронированы, позже, после вступления в силу налоговых изменений, этот срок сократится до месяца.

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