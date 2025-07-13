ФЛП 3 группа: когда и сколько платить налогов в 2025 году

Физические лица-предприниматели на 3-й группе единого налога пользуются наибольшей гибкостью в работе. В частности, они могут работать с юрлицами, не обязаны применять РРО (в некоторых случаях) и имеют упрощенную систему отчетности.

Кто может быть ФЛП 3 группы?

И, даже такая система требует четкого понимания. Как и когда платить налоги, чтобы не получить штрафов от налоговой, рассказывает 24 Канал.

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ФЛП на 3 группе – это предприниматель, который: не имеет наемных работников (или имеет, но не более чем разрешено законодательством), работает с физическими и юридическими лицами, имеет годовой доход до 8,2 миллиона гривен (по состоянию на 2025 год), выбрал упрощенную систему налогообложения.

Как платить налоги на 3 группе: пошагово

Первое, что следует сделать, это выбрать систему налогообложения: 3% или 5%.

5% от дохода – если не является плательщиком НДС;

3% от дохода + НДС – если зарегистрирован плательщиком НДС.

Выбор делается при регистрации или меняется путем подачи заявления в налоговую (до 10 календарных дней нового квартала).

Следующее – подавать декларацию – раз в квартал.

Дедлайны в 2025 году:

за І квартал - до 10 мая,

за ІІ квартал - до 9 августа,

за ІІІ квартал - до 9 ноября,

за IV квартал - до 9 февраля 2026 года.

Как платить единый налог?

Сумма налога зависит от дохода за квартал. Например, если у вас ставка 5%, то платите 5% от всех поступлений на счет.

Оплатить нужно до 50 календарных дней после завершения квартала:

за І квартал - до 19 мая,

за ІІ квартал - до 18 августа,

за ІІІ квартал - до 18 ноября,

за IV квартал - до 18 февраля 2026 года.

Обязательно ли уплачивать ЕСВ?

Единый социальный взнос (ЕСВ) – обязателен независимо от того, получали ли вы доход. Ставка: 22% от минимальной зарплаты (сейчас – 1 430 гривен/месяц в 2025 году).

ЕСВ также уплачивается ежеквартально. Платеж – до 20-го числа месяца, следующего за кварталом: до 20 апреля, июля, октября, января соответственно.

Обратите внимание. В 2025 году отчитываться по ЕСВ не нужно отдельно - данные включаются в налоговую декларацию ФЛП.

На что обратить внимание ФЛП 3 группы?

Платите налоги вовремя – иначе придется платить штраф и пеню. Следите за лимитом дохода, он не должен превышать 8,2 миллиона гривен в год. Если планируете работать с НДС – перейдите на 3% ставку и зарегистрируйтесь плательщиком НДС.

Также следует избегать использования личной карты для предпринимательской деятельности, ведь налоговая может начислить налоги со всех поступлений.