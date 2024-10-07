Финансовая помощь в Украине: как получить 20 тысяч гривен
7 октября 2024, 18:30Читати новину українською
Источник:Украинский ветеранский фонд
Фонд ветеранов Украины запустил программу поддержки бизнеса, владельцами которого являются ветераны и их семьи. В рамках этой программы участники могут получить до 20 тысяч гривен финансирования.
Как получить 20 тысяч гривен помощи
Речь идет о возмещении расходов на создание условий для интеграции ветеранов и их семей, в частности эвакуированных, по новому месту жительства в Украине, сообщает Украинский ветеранский фонд.
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Для получения компенсации заявитель должен заполнить, подписать и подать заявление в Фонд в электронной форме через его вебсайт.
Чтобы принять участие в программе, заявители должны подать также следующие документы:
- паспорт гражданина с регистрацией;
- выписку или справку из ЕГР о ФЛП, подтверждающую статус индивидуального предпринимателя или самозанятого лица;
- документ, подтверждающий статус ветерана (например, удостоверение ветерана или участника войны);
- документ, подтверждающий совместное проживание с ветераном (например, свидетельство о браке);
- подтверждение покупок, связанных с бизнесом, осуществленных после 24 февраля 2022 года (квитанции или счета-фактуры).
Важно! Проект продлится до завершения военного положения в стране.