Финансовая помощь в Украине: как получить 20 тысяч гривен

Фонд ветеранов Украины запустил программу поддержки бизнеса, владельцами которого являются ветераны и их семьи. В рамках этой программы участники могут получить до 20 тысяч гривен финансирования.

Как получить 20 тысяч гривен помощи

Речь идет о возмещении расходов на создание условий для интеграции ветеранов и их семей, в частности эвакуированных, по новому месту жительства в Украине, сообщает Украинский ветеранский фонд.

Читайте также: Кто из украинцев может получить 16 тысяч гривен на дрова

Для получения компенсации заявитель должен заполнить, подписать и подать заявление в Фонд в электронной форме через его вебсайт.

Чтобы принять участие в программе, заявители должны подать также следующие документы:

паспорт гражданина с регистрацией;

выписку или справку из ЕГР о ФЛП, подтверждающую статус индивидуального предпринимателя или самозанятого лица;

документ, подтверждающий статус ветерана (например, удостоверение ветерана или участника войны);

документ, подтверждающий совместное проживание с ветераном (например, свидетельство о браке);

подтверждение покупок, связанных с бизнесом, осуществленных после 24 февраля 2022 года (квитанции или счета-фактуры).

Важно! Проект продлится до завершения военного положения в стране.