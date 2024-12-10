Бесплатное обучение для украинок: как овладеть профессиями, где доминировали мужчины

Правительство в Украине запустило программу для трудоустройства женщин, которые могут получить бесплатное обучение и овладеть одной из "мужских профессий". Квалификацию можно получить в более 30 сферах, а грант на обучение составляет чуть больше, чем 30 тысяч гривен.

Какими профессиями можно овладеть женщинам

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительство online, государство покрывает расходы на обучение для женщин до 30 280 гривен. В то же время после завершения обучения, для всех гарантировано трудоустройство.

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Профессии, которыми можно овладеть:

водитель трамвай, троллейбуса, погрузчика,

оператор станков с программным управлением,

фрезеровщица,

мастер по монтажу систем возобновляемой энергетики и другие.

Программа помогает преодолеть гендерные стереотипы и удовлетворяет потребности рынка труда. Бизнес получает квалифицированных специалисток, а женщины получают востребованную профессию и стабильную работу,

– говорится в сообщении.

Как получить обучение

Прежде всего работодатель должен обратиться в центр занятости для организации обучения. В то же время женщины могут выбрать учебное заведение из утвержденного перечня, а после завершения обучения получить работу от работодателя.