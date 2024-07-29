Как Илон Маск заработал свое состояние и стал самым богатым человеком в мире

Миллиардер Илон Маск сейчас занимает первое место в списке Forbes - его состояние оценивается в 239,4 миллиарда долларов. Впрочем, такое состояние он зарабатывал долго, и работал на разных работах, прежде чем начать собственный бизнес.

Какое состояние имеет Маск

Илон Маск соучредил шесть компаний, включая производителя электромобилей Tesla, ракетостроителя SpaceX и стартап по прокладке тоннелей Boring Company.

Читайте также Что такое дизайн-мышление и почему оно нужно современным предпринимателям

SpaceX, основана в 2002 году, оценивается почти в 180 миллиардов долларов после тендерного предложения в декабре 2023 года на сумму до 750 миллионов долларов. Акции SpaceX выросли в цене в пять раз за четыре года.

Кроме того, в 2022 году Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов, хотя позже пытался отказаться от сделки. Он владеет примерно 74% компании, которая теперь называется X.

Как Илон Маск зарабатывал первые деньги

В 12 лет он создал видеоигру на космическую тематику под названием Blastar, в которой игроки должны были уничтожить инопланетный корабль, перевозивший оружие массового уничтожения. За эту игру ему заплатили 500 долларов.

В свое время Илон Маск вместе с братом Кимбалом решил войти в бизнес, обращаясь к бизнесменам для встреч. Питер Николсон из Банка Новой Шотландии стал его наставником и предложил ему летнюю практику за 14 долларов в час.

Кроме того, во время учебы в университете Маск продавал компьютеры и детали из комнаты в общежитии, успешно помогая однокурсникам с техническими проблемами.

Успешные стартапы

Учась в Университете Пенсильвании, он превратил дом с 10 спальнями в ночной клуб на выходных, оставаясь трезвым и зарабатывая достаточно для оплаты аренды на месяц.

После своих ранних предпринимательских успехов Илон Маск продолжил свою карьеру с рядом новых достижений.

В 1995 году Маск вместе со своим братом Кимбалом основал компанию Zip2, которая предоставляла лицензированное онлайн-программное обеспечение газетам. Компания была успешной, и в 1999 году ее приобрела компания Compaq за 307 миллионов долларов. Маск получил около 22 миллионов долларов от продажи.

В 1999 году Маск основал компанию X.com, онлайн-платежную платформу. Позже X.com объединилась с Confinity, и компания была переименована в PayPal. В 2002 году PayPal была приобретена eBay за 1,5 миллиарда долларов в акциях, и Маск получил около 165 миллионов долларов.

В 2002 году Маск основал компанию Space Exploration Technologies Corp., или SpaceX, с целью снижения стоимости космических полетов и создания колонии на Марсе. SpaceX имела успех во многих идеях, включая первый частный космический корабль, который доставил груз на Международную космическую станцию.