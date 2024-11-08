Почти 8 миллионов украинцев не работают и не стремятся искать работу

Значительная часть украинцев сталкивается с проблемами при поиске работы. Однако, есть и те граждане, которые по определенным причинам вовсе не стремятся трудоустраиваться.

Как правительство планирует "вернуть" этих людей на работу

Правительство стремится вернуть на рынок труда граждан, что сейчас являются экономически неактивными. По состоянию на теперь, таких украинцев около 8 миллионов человек, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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Татьяна Бережная Заместитель министра экономики Украины Среди них – лица с инвалидностью, ветераны, которые не нашли себя на рынке труда, женщины, которые не могут совмещать выполнение семейных и рабочих обязанностей. Поэтому огромная концентрация наших усилий как государства должна быть направлена на то, чтобы активировать эти группы населения.

Бережная отмечает, что правительство, международные партнеры и общественный сектор создают ресурсы для того, чтобы украинцы могли повысить свою квалификацию.

Служба занятости предлагает ваучеры на переобучение, платформа Coursera запустила проект ReSkill UA, в котором предоставляет 30 тысяч стипендий. Но, учитывая глобальный дефицит кадров на рынке, это капля в море,

– отмечает Бережная.

Обратите внимание! Согласно прогнозу МВФ, в 2024 году уровень безработицы должен снизиться до 14,2%. В 2025 году этот показатель должен уменьшиться до 12,7%.