От бизнеса в гараже до самого известного бренда: как создали Apple

Сегодня Apple – одна из самых известных технологических корпораций в мире. Она была создана 1 апреля 1976 года в США тремя друзьями: Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном.

Бизнес в гараже

На момент основания компании никто и не подозревал, что бизнес в гараже превратится в бренд, который влияет на глобальную экономику, культуру и технологии, передает 24 Канал.

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Стив Джобс и Стив Возняк были молодыми энтузиастами из Калифорнии, увлеченными электроникой и будущим персональных компьютеров. Возняк самостоятельно разработал первый компьютер Apple – Apple I, а Джобс помог найти первых клиентов и продавцов.

Первый компьютер компании собирался вручную – на деревянной панели, без монитора, клавиатуры и даже корпуса. Но инновационная архитектура и простота использования сразу привлекли внимание хакеров, инженеров и компьютерных клубов.

Интересно! Apple была зарегистрирована в гараже родителей Джобса в Лос-Альтосе, Калифорния. В первые недели ребята работали буквально "на коленях", а для старта им пришлось продать часть имущества: Джобс – микроавтобус, а Возняк – программируемый калькулятор.

Развитие бизнеса

Ключевым моментом стало знакомство с инвестором Майком Маркулой, который вложил в компанию 250 000 долларов. Именно он помог превратить любительский проект в настоящий бизнес – так в 1977 году появился Apple II, первый массовый успешный персональный компьютер в США.

Третий соучредитель, Рональд Уэйн, был старше и опытнее, но очень быстро вышел из проекта – всего через 12 дней. Он продал свою долю за 800 долларов. Если бы он остался, сегодня она стоила бы более 100 миллиардов долларов.

Расцвет компании

Apple II стал настоящим прорывом – это был первый персональный компьютер с цветной графикой, доступный для широкой публики. Его использовали дома, в офисах и школах. К началу 1980-х компания Apple уже была одним из лидеров в сфере инновационной техники, а в 1980 году вышла на биржу.

В последующие годы Apple переживала разные периоды – расцвета, кризиса и трансформаций. Стив Джобс был вынужден покинуть компанию в 1985 году, а вернулся в 1997-м, когда Apple находилась на грани банкротства. Его второе пришествие стало началом новой эпохи: iMac, iPod, iPhone, iPad, MacBook – все эти продукты сделали Apple иконой современных технологий.

Заметьте! По состоянию на 2025 год Apple остается самой дорогой компанией в мире с капитализацией более 3 триллиона долларов. Она продолжает выпускать новые продукты, инвестирует в искусственный интеллект и дополненную реальность