Бізнес у гаражі

На момент заснування компанії ніхто й не підозрював, що бізнес у гаражі перетвориться на бренд, який впливає на глобальну економіку, культуру й технології, передає 24 Канал.

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Стів Джобс і Стів Возняк були молодими ентузіастами з Каліфорнії, захопленими електронікою та майбутнім персональних комп’ютерів. Возняк самотужки розробив перший комп’ютер Apple – Apple I, а Джобс допоміг знайти перших клієнтів і продавців.

Перший комп’ютер компанії збирався вручну – на дерев’яній панелі, без монітора, клавіатури та навіть корпусу. Але інноваційна архітектура та простота використання одразу привернули увагу хакерів, інженерів і комп’ютерних клубів.

Цікаво! Apple була зареєстрована в гаражі батьків Джобса в Лос-Альтосі, Каліфорнія. У перші тижні хлопці працювали буквально "на колінах", а для старту їм довелося продати частину майна: Джобс – мікроавтобус, а Возняк – програмований калькулятор.

Розвиток бізнесу

Ключовим моментом стало знайомство з інвестором Майком Маркулою, який вклав у компанію 250 000 доларів. Саме він допоміг перетворити аматорський проєкт на справжній бізнес – так у 1977 році з’явився Apple II, перший масовий успішний персональний комп’ютер у США.

Третій співзасновник, Рональд Вейн, був старшим і досвідченішим, але дуже швидко вийшов з проєкту – всього через 12 днів. Він продав свою частку за 800 доларів. Якби він залишився, сьогодні вона коштувала б понад 100 мільярдів доларів.

Розквіт компанії

Apple II став справжнім проривом – це був перший персональний комп’ютер із кольоровою графікою, доступний для широкої публіки. Його використовували вдома, в офісах і школах. До початку 1980-х компанія Apple уже була одним із лідерів у сфері інноваційної техніки, а в 1980 році вийшла на біржу.

У наступні роки Apple переживала різні періоди – розквіту, кризи та трансформацій. Стів Джобс був змушений залишити компанію в 1985 році, а повернувся у 1997-му, коли Apple перебувала на межі банкрутства. Його друге пришестя стало початком нової епохи: iMac, iPod, iPhone, iPad, MacBook – усі ці продукти зробили Apple іконою сучасних технологій.

Зауважте! Станом на 2025 рік Apple залишається найдорожчою компанією у світі з капіталізацією понад 3 трильйони доларів. Вона продовжує випускати нові продукти, інвестує в штучний інтелект і доповнену реальність