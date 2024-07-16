Техника Caterpillar поставляется в Россию несмотря на санкции
16 июля 2024, 13:07Читати новину українською
После начала полномасштабной войны в Украине, против России ввели значительное количество санкций. Несмотря на это, некоторые поставщики находят пути обхода этих ограничений и поставляют свои товары россиянам.
О какой технике идет речь
Российские СМИ утверждают, что техника от американской компании Caterpillar до сих пор поступает на территорию России. Перевозками, предположительно, занимается британский дилер – Vostochnaya Technika.
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Только за первые 3 года нынешнего года в Россию поступило товаров от Caterpillar на 24 миллиона долларов. О какой продукции идет речь:
- запчасти для гусеничных погрузчиков;
- насосы и сопутствующее оборудование;
- подшипники для дорожно-строительной техники;
- промышленные двигатели;
- зубчатые колеса;
- электрогенераторы, которые могут использоваться для техники Caterpillar и другое оборудование.
Более 60% от всех перевезенных товаров были изготовлены из США.Обратите внимание! Компания Caterpillar официально вышла из России после начала полномасштабной войны в 2022 году. В июне этого года она продала свои последние активы на российской территории.