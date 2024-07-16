Техника Caterpillar поставляется в Россию несмотря на санкции

После начала полномасштабной войны в Украине, против России ввели значительное количество санкций. Несмотря на это, некоторые поставщики находят пути обхода этих ограничений и поставляют свои товары россиянам.

О какой технике идет речь

Российские СМИ утверждают, что техника от американской компании Caterpillar до сих пор поступает на территорию России. Перевозками, предположительно, занимается британский дилер – Vostochnaya Technika.

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Только за первые 3 года нынешнего года в Россию поступило товаров от Caterpillar на 24 миллиона долларов. О какой продукции идет речь:

запчасти для гусеничных погрузчиков;

насосы и сопутствующее оборудование;

подшипники для дорожно-строительной техники;

промышленные двигатели;

зубчатые колеса;

электрогенераторы, которые могут использоваться для техники Caterpillar и другое оборудование.

Более 60% от всех перевезенных товаров были изготовлены из США.