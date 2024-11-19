Налоги украинцев и бизнеса будут направлены на оборону
Правительство утвердило бюджет на следующий год. Самой приоритетной отраслью финансирования будет оставаться оборонный сектор.
Как будут финансировать отрасль обороны
Налоги, поступающие от граждан и бизнеса, в 2025 году будут направляться на обеспечение обороны и безопасности Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.
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Общий ресурс, который будет направлен на сектор безопасности и обороны, составит 2,23 триллиона гривен. Рекордные средства будут направлены на производство и закупку оружия. Предусмотрели на это 739 миллиардов гривен.
Как уточнил Шмыгаль, в следующем году будет выделена большая сумма на модернизацию оборонно-промышленного комплекса Украины. Также увеличится бюджет на закупку дронов.
В условиях ограниченных ресурсов этот бюджет четко определяет приоритеты. Оборона, безопасность, поддержка людей, развитие и восстановление страны. Это все то, что делает нас сильнее и ведет к победе,
– подчеркнул Шмыгаль.
Обратите внимание! Вторым приоритетом для государства в следующем году будет обеспечение социального сектора. Речь идет, в частности, о проведении индексации пенсионных выплат.